USA ja Iraani rahukõneluste ootus tõstab kulla hinda

Kulla hind kukkus esmaspäeva hommikul ligi 10%, langedes 2026. aasta madalaimale tasemele. Süvenev konflikt Lähis-Idas on suurendanud inflatsioonihirmu ja ootust, et intressimäärad võivad püsida kõrgel prognoositust kauem.
Kuigi süvenev Lähis-Ida konflikt peaks reeglina kulla hinda toetama, on sõjast tingitud naftahinna hüpe ja hirm püsivalt kõrgete intressimäärade ees paisanud väärismetallid järsku langusse, kirjutab Yahoo Finance.
Bitcoin hoiab tugevat kurssi, olles tõusnud 74 695 dollarini. Analüütikute hinnangul on krüptoturg osutunud praeguses konfliktis vastupidavamaks kui traditsioonilised investeeringud nagu kuld või aktsiad.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.