USA kohus leidis, et Meta ja YouTube soodustasid sõltuvust

Meta aktsia kerkis esmaspäeval kuni 3% pärast teadet, et ettevõte sõlmis pilvandmetöötluse lepingu tehisintellekti andmekeskuste arendajaga Nebius. Lepingu koguväärtus võib ulatuda kuni 27 miljardi dollarini.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.