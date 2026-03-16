Meta ostab Hollandi ettevõttelt kuni 27 miljardi dollari eest arvutusvõimsust
Meta aktsia kerkis esmaspäeval kuni 3% pärast teadet, et ettevõte sõlmis pilvandmetöötluse lepingu tehisintellekti andmekeskuste arendajaga Nebius. Lepingu koguväärtus võib ulatuda kuni 27 miljardi dollarini.
Amazon plaanib käivitada ühe ajaloo suurima võlakirjaemissiooni, mille eesmärk on koguda vahendeid tehisaru arendamiseks. Ettevõte sihib kokku 37–42 miljardit dollarit, mis plaanitakse kaasata nii USA kui ka Euroopa investoritelt.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.