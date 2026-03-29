Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uuel nädalal on fookuses Eesti majanduse värske prognoos ja kohalike börsiettevõtete tegevusarvud. Samal ajal ootavad investorid olulisi makromajanduslikke näitajaid USAst, mis annavad suuna sealsele rahapoliitikale.
Bigbank lõpetab 31. mail Rootsi filiaali tegevuse ning sulgeb sealse kontori. Panga finantsjuhi sõnul ei tundunud üksnes Rootsi kroonides raha kaasamine selleks, et teha äri eurotsoonis, praeguses olukorras mõistlik.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.