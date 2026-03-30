Eurot ähvardab halvim kvartal pärast 2024. aastat

LHV ja SEB fondijuhid avaldavad viimase aja oste ja müüke
LHV vähendas USA-Iraani sõja puhkedes portfellis kiirelt riske ning leidis ostukoha näiteks Hiinast. LHV portfellihaldur ja SEB pensionifondide juht on viimasel ajal leidnud fondidesse uusi lemmikuid ning eelmise aasta võitjatest loobunud.
Ärevamatel aegadel suunavad investorid tavapärasest rohkem raha kulda, et hajutada riske ja kaitsta oma portfelli. Eksperdid selgitavad, miks väärismetalli hind Iraani sõja taustal siiski langenud on ning mida toob tulevik.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.