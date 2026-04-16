Baltic Horizon Fundi uued omanikud vahetasid pikaaegse juhi välja

Kinnisvarafond Baltic Horizon Fund (BHF) seisab silmitsi oma ajaloo kriitilisima hetkega. Fondi päästmiseks on välja käidud rahakaasamine, kus fondiosakuid müüakse varade puhasväärtusest ligi 80% madalama hinnaga.
Baltic Horizon Fond avaldas teisipäeval 2025. aasta auditeerimata tulemused, mille kohaselt kujunes neljanda kvartali puhtaks rendituluks (NOI) 2,95 miljonit eurot. Kvartali tulemust mõjutasid märkimisväärne kinnisvaraportfelli allahindlus ja vajadus kaasata täiendavat kapitali.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.