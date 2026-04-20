Ligi 90% osakuhinnast kaotanud Baltic Horizoni juht: investeerimine ei ole ilma riskita

Baltic Horizonit 20 aastat juhtinud Tarmo Karotam lahkub ametist ajal, mil fond on viimase kolme aastaga kogunud ligi 60 miljonit eurot kahjumit ja osaku hind kukkunud ligi 90%. Küsimusele, kas ta lahkub justkui uppuvalt laevalt, vastas Karotam, et oodata on pööret paremuse suunas.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: mis põhjustel langes Baltic Horizon fondi osaku hind ligi 90%;

kuidas kommenteerib Tarmo Karotam fondi tulevikuplaane;