Bitcoini hind kukub, liikudes viimaste aastate halvima kuu suunas
Krüptoturgu tabas teisipäeval järsk langus, kui bitcoini hind vajus alla 60 000 dollari. Sellega liigub krüptoraha ühtlasi oma viimase nelja aasta kehvima kuise tulemuse suunas, vahendas Yahoo Finance.
Tuntud bitcoini kokkuostja Strategy teatas oma finantseerimismudeli põhjalikust ümberkorraldamisest, mis annab ettevõttele õiguse bitcoine müüa, et kaitsta aktsionäre ja säilitada likviidsust, kirjutab Bloomberg.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.