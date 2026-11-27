Tagasi ST Modera pakub taas 11% aastaintressiga võlakirju ja plaanib kasvatada äri Euroopa suurimal autoturul Märkimisperiood kestab 2. detsembrini Rootsis kasutab Nissan Modera tarkvara uute autode müügiks, Saksamaal käib lahenduse kasutuselevõtt ühe Lõuna-Korea automargi edasimüüjate võrgustikus. Modera soovib kasvatada seal kliendibaasi, laieneda Hispaaniasse ja Portugali ning täiendada platvormi müügijärgse teeninduse lahendustega. Edasise arengu rahastamiseks ja varasemate võlakirjade osaliseks refinantseerimiseks pakub ettevõte 11% aastaintressiga võlakirju. Märkimine kestab kuni 2. detsembrini.

Eesti automüügitarkvaraettevõte Modera on laienenud Baltikumist Põhjamaadesse ning sealt Euroopa suurimale autoturule Saksamaale. Ettevõtte platvorm ühendab autotootjad, maaletoojad ja edasimüüjad ning aitab korraldada automüüki ja hallata kliendisuhteid.

Modera tegevjuhi Ruben Gomesi sõnul on ettevõte liikunud üksikutele klientidele tehtavatest projektidest järjest enam ühise platvormi arendamise suunas. See võimaldab loodud lahendusi pakkuda järgmistele klientidele ja turgudele.

„Põhjamaades tehtud arendustöö aitas meil siseneda Saksamaale. Me ei alusta igal turul nullist, vaid saame varem loodud lahendusi kohandada järgmiste klientide vajadustele,“ ütles Gomes.

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Põhjamaade kogemus toetab kasvu Saksamaal Modera kaasas 2024. aasta võlakirjapakkumisega 1,5 miljonit eurot peamiselt Soome ja Norra turule laienemiseks ning kohalike integratsioonide loomiseks. Rootsis kasutab Nissan Modera tarkvara uute autode müügiks. Soomes on ettevõttel tarkvara kasutavad kliendid ning valminud suurem osa kohalikuks tegevuseks vajalikest integratsioonidest. Koostöös Nissaniga on hinnastustööriist Pricing Tool kasutusele võetud seitsmes riigis, sealhulgas Hollandis, Belgias ja Luksemburgis. Modera juhatuse liikme Janek Prümmeli sõnul aitas Põhjamaades tehtud töö võita esimese kliendilepingu Saksamaal. Seal teeb ettevõte koostööd ühe Lõuna-Korea automargi maaletoojaga. Käimas on tarkvara kasutuselevõtt edasimüüjate võrgustikus ning käesoleval nädalal on plaanis kaasata juurutamisse 80 edasimüüjat. „Iga uus turg nõuab kohalikke kohandusi, kuid saame toetuda varem tehtud arendustele. Ka Saksamaa kliendi jaoks loodud funktsioone saame pakkuda teistele maaletoojatele. See annab meile võimaluse kasvatada olemasoleva platvormi müüki,“ selgitas Prümmel. Kõik varasemad plaanid pole siiski oodatud tempos realiseerunud. Norras tehti suure kliendiprojekti jaoks vajalikud arendused ja koolitati edasimüüjaid. Klient tasus tehtud töö eest, kuid oodatud litsentsitulu pole veel realiseerunud. Gomesi sõnul soovib Modera suurte autotootjaprojektide kõrval kasvatada otse edasimüüjatele pakutavate lahenduste osakaalu. Saksamaal keskendutakse järgmiste klientide leidmisele, samal ajal valmistatakse ette Hispaania ja Portugali turule sisenemist. Neil turgudel äri arendamiseks investeeritakse müüki, kohalike kliendisuhete loomisse ja integratsioonidesse. Kliendisuhe jätkub pärast auto müüki Hetkel kuum aripaev.ee Edukas metallitööstus koondas kaks juhti, omanik hoiatab ärevate aegade eest aripaev.ee Ministeerium: kolme AI-rakendust ei tasu mingil juhul kasutada, kollase märke sai külge Bürokratt aripaev.ee Kahes firmas ähvardab koondamine pea 200 renditöötajat. “Maailmas on hull seis” Ettevõtted koondavad ajal, mil majandus kasvab ST Üks partner või mitu? Ettevõtete IT-valikud muutuvad üha keerulisemaks

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Turulaienemise kõrval arendab Modera müügijärgse teeninduse tööriistu. Eesmärk on aidata automüüjal hallata samal platvormil suuremat osa kliendisuhtest, esimesest ostuhuvist hoolduste ja järgmise autoostuni.

„Automüüja soovib, et klient tuleks tema juurde hooldusse ja ostaks ka järgmise auto temalt. Tahame aidata seda suhet järjepidevalt hoida. Meie jaoks tähendab see võimalust pakkuda praegustele klientidele rohkem lahendusi ning jõuda uute edasimüüjateni, kes valivad oma müügijärgse teeninduse tööriistu ise,“ ütles Gomes.

Tema sõnul aitab laiem tootevalik vähendada kasvu sõltuvust üksikute suurprojektide ajakavast. Tarkvara kasutamise eest laekuv litsentsitulu võimaldab kasvatada äri nii uute klientide lisandumise kui ka olemasolevatele klientidele täiendavate lahenduste pakkumise kaudu.

Võimalus märkida uusi või vahetada olemasolevaid võlakirju

Uue pakkumise maht on 1,1 miljonit eurot, mida Modera võib ülemärkimise korral suurendada kuni 2,2 miljoni euroni. Kaasatavaid vahendeid kasutatakse tootearenduseks, äri kasvatamiseks Saksamaal ja laienemiseks Hispaaniasse ning Portugali, samuti käibekapitaliks. Lisaks plaanib ettevõte refinantseerida vähemalt 750 000 euro ulatuses 2024. aasta võlakirju.

Modera säilitab eelmise pakkumise 11% aastaintressi. 2024. aasta pakkumises osales üle 700 investori ning esialgne maht märgiti 1,8 korda üle. Kõik senise võlakirja intressimaksed on tasutud täies mahus ja õigel ajal.

Olemasolevad võlakirjaomanikud saavad osaleda vahetuspakkumises, kus ühe senise võlakirja vastu pakutakse üht uut võlakirja. Vahetamisel ei pea uute võlakirjade eest rahas tasuma ning senistelt võlakirjadelt kogunenud intress hüvitatakse eraldi rahalise maksena. Vahetatud võlakirju arvestatakse nii refinantseerimise kui ka pakkumise kogumahu hulka, mistõttu ei tähenda kogu pakkumise maht ettevõttele laekuvat uut raha.