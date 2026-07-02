JPMorgan hoiatab: Michael Saylori uus strateegia toob krüptoturule uue riski
Investeerimispank JPMorgan Chase hoiatab, et Michael Saylori juhitava Strategy finantsstrateegia muudatused raputavad Bitcoini turgu, kuna krüptoraha üks suurimaid ostjaid võib nüüd muutuda ka müüjaks.
Krüptoturgu tabas teisipäeval järsk langus, kui bitcoini hind vajus alla 60 000 dollari. Sellega liigub krüptoraha ühtlasi oma viimase nelja aasta kehvima kuise tulemuse suunas, vahendas Yahoo Finance.
Tuntud bitcoini kokkuostja Strategy teatas oma finantseerimismudeli põhjalikust ümberkorraldamisest, mis annab ettevõttele õiguse bitcoine müüa, et kaitsta aktsionäre ja säilitada likviidsust, kirjutab Bloomberg.
Bitcoini kukkumine allapoole 60 000 dollari piiri tõi kaasa krüptoraha halvima nädala alates skandaalse krüptobörsi FTXi kokkuvarisemisest 2022. aastal. Kuigi turg on teinud läbi väikese kergendusralli, hoiatavad analüütikud, et struktuursed nõrkused on paljastatud ja halvim võib alles ees seista.
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