Mida kujutab endast õnnekapsel ehk perekonna esimene reliikvia

Lillede säilitus õnnekapslis on nagu margikonjak, mille väärtus tõuseb aastatega, ja pildi sisse akumuleerunud positiivsete emotsioonide bukett aitab keerulisematel eluhetkedel.

Südamemaja agentuurgi on teinud kuivatusi rohkem just väljapoole Eestit, kus teenust osatakse soovida seepärast, et nii on sellel maal olnud juba pikki aastakümneid kombeks.

Tiia Tamberg

www.sydamemaja.ee

www.facebook.com/Sydamemaja.ee

Vanad eestlased pidasid pulmapidu talviti, sest siis olid kõik põllutööd tehtud ja vaba aega laiemalt käes. Tänasel ajal peetakse talvel pulma­plaane, et siis suvel, sel kõige ilusamal ajal sõlmida kauni looduse keskel oma kooselu abieluks koos imelise pulmapeoga. Ajad ja kombed muutuvad, aga pruudikimp on pulma­tavades ikka oluline detail.

Pulmapäeval on peigmehel ehteks pruut tema kõrval ja pruudil on ehteks peigmehe kingitud pruudikimp. Pruudikimp teeb pulmapäeval läbi mitmeid rituaale – alates pruutpaari fotosessioonist, abielu/laulatuse tseremooniast, kuni peosaalis noorpaari lauakaunistuseni välja.

Seetõttu akumuleerub peigmehe kingitud pruudikimpu terve pika pulmapäeva jooksul palju häid positiivseid emotsioone, tundeid, imelisi hetki ning sellist kimpu ükski pruut peoõhtu viimases osas uuele pruutpaarile ei loovuta, vaid selleks rituaaliks valmistatakse teine kimp ehk viskekimp, millel pole noorpaariga selliseid siduvaid emotsionaalseid elemente.

Pruudikimbu säilitusteenus ehk pulma hea energeetika säilitus õnnekapslis on Eestis veel uudne mõttemall, aga mujal maailmas populaarne. Pruudikimpude säilitus on kõige populaarsem Soomes ning Ühendriikides, kus seda traditsiooni on viljeldud aastakümneid.

Õnnekapsel koosneb väga paljudest osistest ja osa tehnilistest vahenditest tuleb meile Ameerikast, mis tõstab oluliselt teenuse hinda .

Pruudikimbukuivatusel on seejuures täiesti uudne tehnoloogia, mille põhimõte seisneb selles, et lilledest võetakse välja vesi, ent vorm ja värv jäävad alles. Tulemuseks on pruudikimbu säilimine samasugusena nii nagu pulmapäeval, aga ka aastaid hiljem.

Et kogu komplekt oleks täiuslik, lisame pruudikimbule ja peigmehe seadele noorpaari nimede esitähtedest tikitud monogrammi ja elu suursündmuse toimumise kuupäeva.

Kuivatatud kimp pildiraamis kaetud orgaanilisest klaasist kaetud kupliga taaselustab kauneid mälestusi veel 30 aastat pärast pulmapäeva.

Kogu protsess kimbu toomisest valmis töö kättesaamiseni võtab aega umbes 3–4 nädalat.