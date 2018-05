Et iga maja elab, olgu ukse hinged reguleeritavad

Et uks ei annaks omanikust väärat ettekujutust, peaks iga pere enne välisukse ostmist mõtlema mõningatele detailidele, mis tagaksid selle pika kasutusmugavuse, vastupidavuse ja hõlpsa puhastavuse. On ju välisuksed ühed enim ja pikemaajaliselt kasutatavad tooted ja seetõttu ei peaks nende arvel liiga palju kokku hoidma.

Sageli on öeldud, et välisuks on maja visiitkaart. Et see ei ole vaid sõnakõlks, kinnitavad ilmselt kõik, kes on pidanud mõne välisukse taga sisselaskmist ootama, teadmata, kes selle ukse tagant välja ilmub. Nii on tavaliselt aega jälgida, millises seisukorras uks on, kas see on kooskõlas ümbritsevaga ja päris kindlasti annab see siis ka omanikust mingisuguse ettekujutuse.

Meie kliimas peaks välisuks üldjuhul olema valmistatud alumiiniumvineeri baasil, see tähendab, et ukselehe mõlemal poolel on teiseks või kolmandaks kihiks alumiiniumleht, mis tagab ukselehe mõõtudes püsimise ning hoiab ukse konstruktsioonis niiskusrežiimi ühtlase.

Reguleeritavad hinged ja elav maja

Ukse konstruktsiooni vertikaaldetailid peaksid olema ristvineeriga sarnasest materjalist, mitte massiivpuidust, mis ei luba uksel erinevate ilmastikuolude mõjul üle normi kaarduda.

Ukse hinged peaksid olema kahes või isegi kolmes suunas reguleeritavad, et tagada ukselehe järelreguleerimise võimalus lengis. Praktika on näidanud, et see on aasta või kaks pärast uste paigaldust vältimatu, kuna peaaegu iga maja mõnevõrra elab. Kui kuskil ukseleht hõõrub vastu uksepakku või lengi ning on raskelt sulguv, on tegu uksega, millel kas ei ole reguleeritavaid hingesid või ei ole omanik uste reguleerimist endale selgeks teinud.

Olenemata järjest parematest ja moodsamatest materjalidest, toimub ikkagi mõningane ukselehe kaardumine erinevate ilmastikuolude mõjul. Seega peaksid välisuksed olema valmistatud topelttihendusega. See tagab selle, et kui üks tihend mõnes kohas ei tööta, siis teine tihend teeb töö igal juhul ära.

Välisuksi müüakse peaaegu kõigis ehitusmaterjalide poodides ning tänu tugevale konkurentsile on tootjad üritanud nende hinnad suhteliselt madalad hoida, kuid enamikul juhtudel on see hilisema kasutusmugavuse arvel. Seega ei ole sageli nende puhul kõik ülaltoodud tingimused täidetud.