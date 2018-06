Grillfesti ajakava Ansambel Regatt https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180605/BOOK01/180609874/AR/0/AR-180609874.jpg Reede, 8. juuni 11.00 - Festivali avaesineja: PööLoY GLääNZ 11.55 - Jaak Känd “Ood toidule” 12.00 - Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa söögipalve ja festivali avamine 12.15 - Eesti Rahva Grillikool - Kuidas valida grilli? Esinevad Eesti Grilliliidu liikmed: 12.15 - Enn Tobreluts ja Kamado Joe esitlevad: PRO JOE 12.30 - Indrek Katušin esitleb: Disainmet käsitöögrillid 12.45 - Campingaz grilliuudised 13.00 - Toomas Kaukver esitleb: käsitööna valmistatud BBQ-ahjud 13.15 - Alvar “Grilliguru” Landson esitleb: Traeger pelletigrillid 13.30 - Biofire esitleb: süütame puhtalt ja kindlapeale! 13.45 - PetMarket esitleb: koerte demonstratsioonesinemine 14.00 - Pärnu Linnavolikogu esimehe Andres Metsoja tervitus ja Pärnu linna tervituskontsert, esineb Pärnu Noorte Puhkpilliorkester. Dirigent Rein Vendla. 14.45 - Dreamer publikumäng 15.00 - Sheriff Saloon & Koskenkorva esitlevad: Farmerite mõõduvõtt 15.15 - Eesti Kabeliit esitleb: 21-kordse Eesti meistri Arno Uutma suur kabesimultaan 15.45 - Väikse Tomi publikumäng 16.00 - Tänavatantsu-show, esineb JJ-Street Tantsukool 16.15 - Kamado Joe esitleb: keraamilised grillid, kõigile! 17.00 - Aquaphori puhta vee mäng 17.15 - Tapa Vorstifestival esitleb: Tapa Pantrid 18.00 - Eesti Grilliliit esitleb: Eesti Grilli Gala 2018 18.30 - Selveri publikumäng 18.40 - E-piima juustumäng 18.50 - Kamado Joe publikumäng 19.00 - Rakvere LK ja meisterküpsetaja Tarmo Märsi heategevuslik barbeque-sea oksjon 19.15 - Eesti Tervisemess - Liikuma! ja MySnack esitlevad: Grillfest Bikini Fitness 2018 20.00 - ansambel Regatt 20.45 - Koolidevahelised meistrivõistlused grillimises - Grillium auhinnatseremoonia 21.15 - ansambel Regatt 22.00 - Grillfesti partnerite Kamado Joe, E-piima ja Selveri publikumäng 22.30 - ansambel Regatt 23.15 - Grillfesti ilutulestik, festivalipäeva lõpp Lava peakokk: Emil Rutiku Maxima mängulava 12.00 - söögipalve ja festivalipäeva avamine E-piima juustulaval 12.20 - Eesti Toidulaada avamine 12.30 - Maxima auhinnamäng 12.40 - Kamado Joe Eesti rahva grillikool 1: Mis vahe on Kamado Joe ja keraamilisel grillil? Piilume ahju sisse + grillitunnikontroll auhinnaga. Esineb Hannes Loopere (Eesti Grilliliit) 13.00 - Studio Happy Dancers 13.30 - Maxima auhinnamäng 13.40 - Kamado Joe Eesti rahva grillikool 2: Näitame keraamilise ahju erinevaid kasutmise võimalusi. Teeme tule alla + grillitunnikontroll auhinnaga. Esineb Hannes Loopere (Eesti Grilliliit) 14.00 - Folkloorirühm Mesilane - Lööme pillil hääled sisse! 14.30 - Maxima auhinnamäng 14.40 - Kamado Joe Eesti rahva grillikool 3: Maitsestame erinevaid lihasid erinevate maitsetega. Paneme liha ahju + grillitunnikontroll auhinnaga. Esineb Hannes Loopere (Eesti Grilliliit) 15.00 - Lääne Päästekeskus esitleb: “Selle suve halvim päev 1” - Tule-Ohutu grill ja chill! 15.30 - Maxima auhinnamäng 15.40 - Kamado Joe Eesti rahva grillikool 4: Millal on liha valmis ja mis siis saama hakkab. Võtame liha välja + grillitunnikontroll auhinnaga. Esineb Hannes Loopere (Eesti Grilliliit) 16.00 - Räppar Double V 16.40 - Maxima auhinnamäng 17.00 - Idamaine tantsutrupp Hessa 17.40 - Maxima auhinnamäng 18.00 - Rahvatantsurühm Tuurit-Tuurit 18.40 - Maxima auhinnamäng 19.00 - Ööklubi Vaarikas esitleb: esineb DJ Ivo Uslov 22.00 - Power Hit Radio 23.00 - laadapäeva lõpp Lava programmijuht ja peakokk: Urmas Salmu Eesti Grilliliidu võistlusala alates 07.00 - võistlusplatside ettevalmistamine 10.00 - toidukorvide jagamine võistkondadele, küpsetamise algus 13.15 - võistluste kohtunike registreerimine ja kohtunike koolitus, esineb peakohtunik Enn Tobreluts 14.00 - 1. voor: Rakvere searibivooru võistlustööde pimehindamine 14.30 - 2. voor: Talleggi kanalihavooru võistlustööde pimehindamine 15.00 - 3. voor: Rakvere üllatusvooru pimehindamine 15.30 - 4. voor: Kaupmehe fantaasiavooru võistlustööde avalik hindamine 19.00 - võistluste lõpp ja valmistumine autasustamiseks 20.45 - autasustamine E-piima juustulaval Võistlust juhatab: Allan Hook Power Hit Siin on Power Hit Radio otse-eeter ning kohal on Eesti nr 1 DJ Andres Puusepp, Eesti nr 3 DJ Andres Aljaste ning alati rõõmus ja ilus Brigitte Susanne Hunt. Power üllatab kohapeal külalisi auhinnamängudega. Parim tantsumuusika terveks päevaks! Laupäev, 9. juuni 11.00 - Kaalujälgimise päeva avateema: Tants on terviseks! Esinevad Tuurit-Tuurit, Rosa Verde ja Camino 11.55 - Jaak Känd “Ood toidule” 12.00 - Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa söögipalve ja festivalipäeva avamine 12.15 - Kamado Joe esitleb: Keraamilised grillid kõigile! 13.00 - Üleriigiline kalapüügivõistlus - Kalake osalejate rivistus ja võistluse algus Vallikraavis 13.15 - Eesti kaalujälgimise ajalugu, esinevad Carmen Pritson-Tamme, Eiri Silivälja ja Anu Likk (Figuurisõbrad) 14.00 - Pärnu linna tervituskontsert, esineb: Pärnumaa Lõõtspillihaigete Selts ja sõbrad 14.45 - PetMarket esitleb: koerte demonstratsioon- esinemine 15.00 - Väikse Tomi publikumäng 15.15 - Eesti kaalujälgimise tänapäev, esinevad Inga Kuusik ja Regina Karlep (Figuurisõbrad) 15.45 - Dreameri publikumäng 16.00 - Figuurisõbrad kutsuvad: Suur avalik võidukaalumine “Grillfesti kaalukaim perekond”. Kaalub Kuno Kaal (Grillfest). 16.30 - Aquaphori puhta vee mäng 16.45 - E-piima juustumäng 17.00 - Sheriff Saloon esitleb: Eesti suurima heategevusliku burgeri ühissöömine 17.30 - Üleriigiline kalapüügivõistlus - Kalake võitjate autasustamine 17.45 - Kamado Joe publikumäng 18.00 - Eesti Tervisemess - Liikuma! ja MySnack esitlevad: Grillfest Ranna Fitness 2018 18.45 - E-piim esitleb: Fotokonkurss Juustusõber 2018 auhinnatseremoonia 19.00 - Suur tantsuõhtu ansambliga Rock Hotel 19.40 - StarFM kogutud heategevusraha üleandmine 20.00 - Suur tantsuõhtu ansambliga Rock Hotel 20.40 - Eesti meistrivõistlused grillimises – Grillfest võitjate auhinnatseremoonia 21.10 - Juha “Köögikubjas” Rantanen eriauhind: Festivali Parim Söögikoht 21.20 - Suur tantsuõhtu ansambliga Rock Hotel 22.00 - Grillfesti partnerite Kamado Joe ja Epiima publikumäng 22.20 - Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse lõputervitus 22.30 - Ansambel Caater feat. Mari-Liis 23.15 - Grillfesti ilutulestik, festivali lõpp Lava peakokk: Emil Rutiku Maxima mängulava 12.00 - söögipalve ja festivalipäeva avamine E-piima juustulaval 12.20 - Eesti Toidulaada avamine 12.30 - Maxima auhinnamäng 12.40 - Kamado Joe Eesti rahva grillikool 1: Grillida võib kõike! + grillitunnikontroll auhinnaga. Esineb Märt Jamnes (Eesti Grilliliit). 13.00 - Studio Happy Dancers 13.30 - Maxima auhinnamäng 13.40 - Kamado Joe Eesti rahva grillikool 2: Grill versus BBQ + grillitunnikontroll auhinnaga. Esineb Märt Jamnes (Eesti Grilliliit). 14.00 - Kaitseliidu Pärnumaa Maleva orkester Saxon. Juhendaja Kaido Kivi. 14.30 - Maxima auhinnamäng 14.40 - Kamado Joe Eesti rahva grillikool 3: Teeme ise marinaadi! + grillitunnikontroll auhinnaga. Esineb Märt Jamnes (Eesti Grilliliit). 15.00 - Rahvatantsurühm Kirmas. Juhendaja Raivo Erm. 15.30 - Maxima auhinnamäng 15.40 - Kamado Joe Eesti rahva grillikool 4: Grillime ka muud kui liha + grillitunnikontroll auhinnaga. Esineb Märt Jamnes (Eesti Grilliliit). 16.00 - Lääne Päästekeskus: “Selle suve halvim päev 2” 17.00 - esineb Idamaine tantsutrupp Hessa 17.40 - Maxima auhinnamäng 18.00 - Anna Raudkautsi Tantsuselts (ARTS). Juhendaja Roland Landing. 18.40 - Maxima auhinnamäng 19.00 - Ööklubi Vaarikas esitleb: esineb DJ Kristjan Kaunissaar 22.00 - Star FM 23.00 - laadapäeva lõpp Lava programmijuht ja peakokk: Urmas Salmu Eesti Grilliliidu võistlusala 08.00-10.00 – toidukorvide jagamine võistkondadele, võistlustööde küpsetamise algus 11.00 – võistluste kohtunike registreerimine ja kohtunike koosolek, esineb Enn Tobreluts 13.00 – 1. voor: Rakvere searibivoor võistlustööde pimehindamine 13.30 – 2. voor: Talleggi kanalihavoor võistlustööde pimehindamine 14.00 – 3. voor: Rakvere üllatusvooru pimehindamine 14.30 – 4. voor: Kaupmehe fantaasiavooru võistlustööde avalik hindamine 19.15 – võistluste lõpp ja valmistumine autasustamiseks 20.40 – autasustamine E-piima juustulaval Võistluseid juhatab: Allan Hook Star FM raadiolava Star FM korrab iga-aastast heategevusloteriid. Kohal on raadio Star FM hommikuprogramm: Allan Roosileht, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu. Sel aastal toetame Eliise puhkeküla, mis pakub lapsehoiu- ja tugiisiku teenust peredele, kus kasvab puudega laps. Puhkusepesa töötajad võimaldavad täiskohaga lapsevanematele vaba aega enda jaoks, mida nad muidu lapse kõrvalt ei saa. Väikse Tomi mängumaa (mõlemal festivalipäeval) 13.00 - Väikse Tomi joonistamine 14.00 - vilekommi puhumise võistlus 15.00 - täringu veeretamise võistlus 16.00 - pusle kokkupanemise võistlus 17.00 - kõie tõmbamise võistlus 18.00 - kuuma kartuli mäng Festivali Väikse Tomi mängumaal on lastele käelise tegevuse telgid ja atraktsioonid, suur liivane mänguväljak ja väikelaste mähkimistuba. After Grill Kuursaal Reedel Back to the ‘90s! Laval üheksakümnendate megaduo Hovery-Covery! + VJ Andrus Kuzmin. Laupäeval Pärnu Pidu: laval Pärnumaa elav legend: The Tuberkuloited + õhtut juhib pärnakas DJ Andrus Pirso. Eesti Messide eksponentide käepaelaga reedel tasuta ja laupäeval pilet 5€. Vaarikas Reedel Sky Plus@the Club (DJ Sven Arusoo, DJ Andi Raig, erikülalisena Bad J). Laupäeval Jägermeister & Red Bull Special - DJ Veiko Värv. Eesti Messide eksponentide käepaelaga reedel pilet 3€, laupäeval 1€. Sunset Reedel Grete Paia & Band + DJ Andres Puusepp ja DJ Andres Aljaste. Laupäeval 2 Quick Start Live + DJd Urmas Kolsar ja Erlend Aav. Reedel Eesti Messide eksponentide käepaelaga reedel pilet 5€ (tava 12€), laupäeval 8€ (tava 15€). Festivali korraldaja jätab endale õiguse teha festivali paremaks korraldamiseks ajakavasse muudatusi, mille kohta on info festivali kodulehel www.grillfest.ee ja festivali infopunktis.

Kui soovid rohkem infot, jäta kontaktandmed siia:

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.