Targalt tehtud küttelahendus paneb elamise teenima

Pelletikatel on nii tark, et annab kütusemahuti tühjenemisest pererahvale ise teada, kuid see pole kõik – pelletikatla valimisest saab alustada ka targa maja ehitamist.

Nimelt on pelletikatla kütusemahuti küljes on andur, mis jälgib, kui palju pelleteid veel järel on ja kui mahuti on 15% peale köetud, annab süsteem pererahva mobiilile teada, et aeg on seadmesse kütust lisada. “See internetipõhine jälgimissüsteem on meie enda välja töötatud – igalt poolt maailmast saab järgi vaadata, mis kodus toimub,” selgitab Essenson ja lisab, et tegu on päris täiusliku asjaga.

Kuid sellega seadme mõistus otsa ei saa – pelletikatla tööd jälgiv nii-öelda aju on selline, et selle külge annab integreerida terve targa maja. “Mitte sa ei ehita tarka majja katelt, vaid saad katlale mooduleid lisades ajapikku endale targa maja kokku panna. Tule kustutamine, ventilatsiooni juhtimine – kõik need moodulid on tänaseks olemas,” sõnab Essenson ja lisab, et kui inimene tahab, siis ta hakkab paika pandud katla juurde võimaluste piires uusi tükke juurde ostma nagu Lego klotse.

“Kõik ühildub omavahel,” kinnitab ta ja lisab, et Saksa-Slovakkia Attacki tehasest lähevad pelletikatlad koos tarkade moodulitega 49 riiki maailmas ja see pole mitte väike turg – seega pole moodulipuudust või arendamise seiskumist tarvis karta. Ka teised on ArcticCati sortimendis olevad tooted tulevad Euroopa regioonist Saksamaast, Tšehhi ja Eestini, päikeseenergiaseadmed saab ka lõunamaise endise Briti koloonia Hongkongi päritolu.