Tänapäeva palkmaja ühendab moodsad materjalid vanade traditsioonidega

Palkmajade arhitektuur on muutunud mõne aastakümne taguse ajaga võrreldes palju mitmekesisemaks ja põnevamaks, pakkudes järjest uusi ning suuremaid väljakutseid arhitektidele, majatootjatele, aga ka tellijatele. Milliseid mitmekülgseid lahendusi võimaldab tänapäevane palkmaja, räägib palkmaju valmistava Vipson Projekt OÜ juht Taavi Tuvike.

Palkmaja on ühtpidi nišitoode, aga kindlasti ka väga oluline puitehitise pärandi kandja. Elus toimub pidev muutumine ja areng, millega tuleb tahes-tahtmata arvestada. Palkmajade arhitektuur on olnud samuti pidevas muutumises ja arengus. Üha rohkem peab arvestama ümbritseva keskkonna ja inimeste kasvavate nõudmistega mugavuse suhtes.

Palkmaja on parim lahendus, kui soovite hubast, loodussõbralikku ja maalähedast eluaset. Aga kindlasti ei pea palkmajale mõtlev inimene kartma, et ta ajaloolist ja looduslikku kodu tahtes millestki ilma jääb. Pigem vastupidi! Kaasaegses palkmajas on oskuslikult ühendatud erinevad materjalid – on palju klaas- ja kivipindu. Märksõnaks on ümbritsevaga ühtesulandumine, sest tänapäeva palkmaja on segu traditsioonidest ja kaasaja trendidest.

Palkmajad on Eestis au sees olnud peaaegu 400 aastat. Meil vanim säilinud puitehitis on Ruhnu kirik, mis pärineb aastast 1644, aga maailmas on ka 800aastaseid palkehitisi.

Käsitsi palkmaja ehitamisel on muidugi veel erinevaid võimalusi nagu ümarpalkseinad, post-post tüüpi seinad ning väljast ümarad ja seest siledad seinad. Erinevate lahenduste kombineerimine annab väga põnevaid ja praktilisi lahendusi. Näitena võib tuua palksauna, mis on väljastpoolt nagu kõik teised traditsioonilised ümarpalkmajad, aga seestpoolt hoopis sirgete ehk kanditud seintega.

Kui minu käest küsida, siis mina eelistan ehitada lafettpalgist ehk külgedelt saetud palkseinu. Sirgetel seintel on tegelikult ümarate ees palju eeliseid. Esiteks on kanditud sein ajas oluliselt vastupidavam. Teine tugev eelis on praktilisus, sest sirgeid seinu on palju lihtsam viimistleda ja puhastada kui ümaraid ning vajadusel on neile lihtsam väljapoole lisasoojustust paigaldada. Kolmanda eelisena võiks nimetada võimalust ruumides paindlikumalt ja lihtsamalt mööblit paigutada.

Tänapäeva palkmaja luuakse mugavusest ja praktilisusest lähtuvalt, kuid samal ajal on tegemist pilkupüüdvate ning arhitektuurselt nauditavate vaatamisväärsustega. Käsitööpalkmaja ehitatakse tavaliselt individuaalprojektipõhiselt, sest see annab arhitektile võimaluse teha ainulaadseid lahendusi ja võimaldab kliendil saada unistuste kodu.

Palkmaja on inimestele, kes eelistavad täisväärtuslikku ja tervislikku eluviisi

Palkmaja on nagu elav organism, käitudes erinevalt vastavalt aastaaegadele ja nõudes hoolt. Üha enam peresid kogu maailmas valib oma koduks just palkmaja, kuna see on loomulik valik inimestele, kes on soovinud elada täisväärtuslikku elu, mille juurde kuuluvad tervislikud ja looduslähedased eluviisid. Oma kodu rajamine on tähtis otsus, sest üldjuhul veedetakse kodus suur osa igapäevasest ajast. Vähetähtis pole ka see, et enda püstitatud maja on üks olulisemaid mälestusi järeltulijatele.

Soovides olla kindel oma otsustes, ongi tulevase maja planeerimine ja valimine raske. Puit on meeldiv ja soe materjal, lisaks aitab selle tarvitamine pidurdada kliima soojenemist. Olukorras, kus maakeral rahvastik kasvab vajab inimkond üha enam toitu ja seega ka rohkem põllumaad. Me ei saa väga loota uute metsamaade rajamisele. Selleks, et uus metsapõlvkond saaks tekkida, tuleb vanu puistuid arukalt raiuda ning puitu väärtustada. Parim koht puidu kasutamiseks on ehitamine.