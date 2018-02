Jüri Puhk mäletas veel Tallinna lõhna

Puhkide pere üle-eestilise äri ulatust on iseloomustatud väljendiga “Eesti riigi rahakott oli Puhkide pintsakutaskus”. Ettevõtlik Eesti 100 avaldab lühendatud versiooni kolm aastat tagasi Äripäevas ilmunud Puhkide äriperekonna loost.

Saksa möldrikoolis ja Ameerikas õppinud Jüri oskas mitut keelt: Äripäeva ajakirjanikuga vestles ta ladusas eesti keeles, oma lemmiklooma, korgi tõugu koera Dorat kantseldas ta soome keeles, majapidajannat juhendas vabalt inglise keeles ning laual oli pooleli saksakeelne raamat. Passi järgi oli ta nii Soome kui ka Eesti kodanik. Jüri möönis, et tunneb end Soomes veedetud aastakümnetest hoolimata eestlasena, sest mälestused lapsepõlvest on nii tugevad. Talviti ta Eestis ei käinud, sest talle ei meeldinud suured laevad. Suviti, mil sai sõita tiiburiga, käis ta Maarjamaal küll, enamasti üksi.

1939. aasta suvel käisid mitmeks kuuks Soomes külas ka Eduardi teiste vendade pered. “Minu isa hoiatas neid küll, et ärge minge tagasi, jääge siia. Aga nad läksid ja sõda tuligi kõigepealt hoopis Soome, mitte Eestisse. Vene lennukid pommitasid tänu Eestisse rajatud baasidele Talvesõja ajal Soomet. Puhki pojad mõtlesid siis, et Eestis on neil parem. Siis ei osanud keegi mõelda, mida lähitulevik toob,” meenutas ta.

Loksa idüll ja Tallinna lõhn

Jüri elas Soomes üle 80 aasta, ent mäletas ilusaid ja valusaid hetki oma varajasest noorusest Eestis kristallselgelt. “Lapsepõlves veetsime kõik suved vanaema juures Loksal. Igal aastal ootasin kooli lõppemist, et sinna sõita. Küll oli mõnus lennata Tallinna lennukiga, mis maandus vette. Pärast Soome Talvesõda 1940. aastal läksime suvel jälle vanaema juurde. Mul oli seal väga lähedane sõber Fred. See suve algus oli nii kurb. Me olime jõudnud olla Loksal vaid paar nädalat, siis tuli isa Soomest kohale ja teatas, et me peame nüüd kiiresti tagasi koju sõitma. Minu jaoks oli aga sõit Loksale igal suvel nagu sõit koju,” jutustas Jüri.

Samal suvel okupeeriti Eesti. Esimest korda pärast seda sai ta Tallinna külastada alles 1970. aastatel, kui sai selleks Helsingist viisa. “Ma mäletan seda laevasõitu nii hästi, inimene on ikka nagu hunt: Tallinna jõudes tuli mulle esimesena vastu see nii tuttav Tallinnale omane lõhn. Seesama bensiin ja needsamad seebid, mille lõhna ma polnud tundnud 30 aastat,” meenutas Jüri.

Pool sajandit hiljem sai ta veenduda, et ei Tallinn ega Loksa polegi tegelikult maamunalt pühitud. Nõukogude okupatsiooni saabudes ei osanud Jüri sõnul keegi arvata, et Eesti võiks kunagi vabaks saada. Selle­pärast ei lootnud ka tema vanemad, et nad võiks koju naasta. Perekond Puhk harjus Soomes ära. Jüri isa Eduard suri seal 1943. aastal. Suur kurbus Venemaale saadetud vendade pärast olevat olnud põhjus, miks see juhtus juba nii noorelt, kõigest 53aastaselt. Edasi jäi Jüri emaga kahekesi.

Ajal, mil isa oma perest, äridest ja Eestist rääkis, oli Jüri veel liiga väike, et selle kõige tähendust mõista. Nende perekonna tähtsuse Eesti ühiskonnas ja ajaloos andis talle edasi ema, kes hoidis pojas eestimeelsust ja eesti keelt. Jüri oli Helsingis Tuglase seltsi aktiivne liige ja ürituste külastaja. “Varem käis seal ju üksvahe Jaan Kross esinemas. Kuidas oleks siis saanud sinna minemata jätta.”

Jüri sõnul oli igati loogiline, et ta õppis möldriks ja võttis ainsa järeltulijana perekonna firma Soomes üle. “Oleks mul olnud mõni vend või õde, siis oleksin võib-olla kaalunud ka midagi muud, aga ma tundsin vastutust ja tahtsin, et see veski elaks edasi. Minu ametisse asumise ajal oli toonase nimega Helsingin Mylly ja Kauppa Soomes suuruselt neljandal kohal nagu praegu, aga tol ajal oli veskeid palju rohkem. Mul on hea meel, et tehas on säilinud iseseisvana ja perekonna käes, see nõuab omajagu oskamist,” lausus ta rahulolevalt.