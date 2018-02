Sajanditaguse ettevõtluse suurkujud

Julius Moritz Friedrich on Eesti õlletööstuse ajaloo üks olulisemaid nimesid. Saksi kuninga alamana kolis ta Liivimaale pärast oma venna surma 1880. aastal. Saades vennalt päranduseks väikese õlletehase Tartu kesklinnas, otsustas ta õlletootmist laiendada ja toodangut parandada. Ta rajas moodsa tehasekompleksi Tähtvere mäele, mille enamik hoonetest on tänaseni säilinud. Tähtveres valmiv õlu oli enneolematult kvaliteetne, lisaks kohalikele linnadele turustas Friedrich seda ka Peterburis ja Pihkvas. Peale õlle hakati tootma ka karastusjooke ning edukas ettevõte ostis üles mitu konkrenti, sealhulgas Tartu vanima õlletehase. Suutmata aga leida perekonnast mantlipärijat, müüs Friedrich ettevõtte inglise kaubandusperekonnale, kes hakkas toodangul kasutama A. Le Coqi kaubamärki. Tänu nende visale müügitööle jõudis Tähtvere mäel valmistatav õlu ka Vene keisriperekonna lauale.

PANKUR

Arthur Uibopuu (1878–1930)

Oli Tallinna Vastastikuse Krediitühisuse (hilisem Tallinna Krediitpank) üks asutajaid ja juht. See 1907. aastal eesti soost ärksate ühiskonnategelaste loodud pank finantseeris paljusid esimesi eestlaste ettevõtmisi, millel muidu oleks olnud raske krediiti saada — eestlastest ärimehi ei soositud. 1931. aastal on kirjutatud: “[Tallinna Vastastikuse Krediitühisuse] Pangal on suured teened meie iseseisva majanduselu väljakujundamisel ja meie riigi iseseisvuse loomisel. Hulk Tallinna eramaju ja suuremaid ehitusi, nii ka Estonia on Krediit Panga agaral kaastegevusel ehitatud ja väga suur on nende tööstus ja kaubanduslike ettevõtete arv, keda pank oma eluajal finantseerinud.”

Suuresti tänu Uibopuule ei katkenud 1910. aastatel Estonia teatri ehitamine. Panga juhina leidis ta võimaluse, kuidas hoolimata juriidilistest takistustest selleks laenu saada. Karl August Hindrey kirjutas selle kohta nii: „Meil tuleb juure jälle tore maja:/ Krediidi-ühtsus nüüd ehitama tõttab./ Ja kui küll selleks palju raha vaja –/ Küll Uibopuu ta kustkilt välja võtab.“

Iseseisvusajal kujunes pank suurimaks Eestis. Uibopuu oli ka Asutava Kogu liige ning Eesti Panga kolmas president.