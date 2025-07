Villu Zirnask: riik värskendas ootusi Eesti Energiale, dokument on üsna mõttetu

Säärane arusaam tekkis, kui süvenesin rahandusministeeriumi teatesse, kus minister Ligi kuulutab, et „ Eesti Energia ülesanne on varustuskindlus, konkurentsivõime ning puhtam tootmine“.

Siit saab kohe sae käima tõmmata teemal, milline neist kolmest on prioriteet – need on ju eri suundadesse näitavad eesmärgid. See tähendab, et juhtkond peab otsustama, mis parajasti kõige olulisem on, kas investeeringud kindlusesse, kasum või CO 2 vähendamine, ja lootma, et valitsus/minister on sama meelt ega saada oma muskli demonstreerimiseks erikontrolli kaela.

Võiks olla võrdlemise võimalus