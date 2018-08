Restoranitest: Mantel ja Korsten on olemas

Pikka aega rippus selle restorani saatus juuksekarva otsas – osa naabreid ei tahtnud oma õuele söögikohta. Viimaks heanaaberlik lahendus siiski leiti ja veebruarist on Eesti kõige tuntuma restoraniperekonna Zaštšerinskite kolmas restoran avatud.

Millest küll nii suur tüli ühe väikse ja vaikse restorani õuele lubamise pärast?! Väike majake sobitub ümbritsevasse ansamblisse vägagi harmooniliselt, et mingeid valguskette ega õueterrasse, millega näiteks Paju villa on end Nõmme aedlinna eramute vahel ehtinud. Nimi Mantel ja Korsten pärineb mantelkorstnalt, mis olevat ainuke Kadriorus ja mille jalamisse on sisustatud väike privaatruum. Mantli ja Korstna sisekujundus on sama nunnu kui majake ise: rõõmsad pehmetes värvitoonides tapeedid, värvilised pehme riidega kaetud toolid, puhtast puidust lauad. Hubane, mugav ja väga kodune, kuid mitte grammigi ülearust sentimentaalsust või romantikat, mis väga kergesti taolistesse väikestesse puumajakestesse sisse lipsab.

Kuigi restoranieluga vähegi kursis olevad inimesed teavad, et Mantel ja Korsten on Zaštšerinskite restoran, siis päris nii see kodulehekülje andmetel ei ole. Tegijad on tõepoolest samad, kes on kuulsust kogunud oma Mooni ja Kolme Sibulaga, kuid igapäevane elu käib Mantlis peakokk Jüri Vainküla ja restorani juhataja-sommeljee Robert Põllu juhtimisel (oleks tore, kui nad koduleheküljel ka perekonnanimed saaksid!). “Kui restoran Kolm Sibulat on restoran Mooni vend, siis teeme nii, et Mantel ja Korsten on nende väike õde”, ütleb kodulehekülg. Sealjuures sobib Kolm Sibulat oma agulikarguses tõepoolest pigem vennaks, uus Mantel ja Korsten oma rõõmsas ja pehmes värvilisuses aga õeks.

Kõige nooblim