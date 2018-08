8 klassikalist raiskamist

Lean-juhtimine on juhtimisfilosoofia, mis käsitleb kaheksat klassikalist raiskamist, millest väidetavalt vähemalt pooled esinevad igas töökeskkonnas. Kui sa suudad need raiskamised tuvastada, siis näed, kui lihtsate tegevustega on tegelikult võimalik aega juurde võita.

2. Üleliigsed liigutused. Teeme väga palju üleliigseid liigutusi, kui ei oska kasutada oma arvutit piisavalt hästi. Üks levinumaid probleeme on Excel, sageli tehakse tundide kaupa tööd, mille teeks tegelikult ära vaid mõne minutiga õige valem või funktsioon. Info sisestamine mitmesse erinevasse süsteemi võtab samuti omajagu aega. Mõelge kui mitmes erinevas tabelis sinu ettevõttes infot hoitakse ja mitmes kohas on vaja teha muudatusi kui andmed muutuvad. 20–30 protsenti oma ajast me otsime midagi, kas dokumente, vanu artikleid, mingeid faile või tabeleid. Tegelikult peaksid olema suuteline leidma ka oma kolleegi süsteemist üles vajaliku dokumendi vaid minutiga. Kõige suurem ajakadu otsimisel on peidetud olukorda, kui minnakse kolleegilt küsima, aga tema ei tea, kus need asjad on ja siis jäädakse jutustama ning 20 sekundist saab ootamatult 20 minutit.

1. Kõige levinum raiskamine on ootamine . Enamiku ajast ootavad asjad, et keegi nendega midagi teeks. Väga sageli oodatakse otsust, et saaks midagi edasi teha, või vastust oma küsimusele, mis sai kolleegile juba kaks päeva tagasi e-mailile saadetud.

Tulekul! 31. augustil stardib Jari Kukkose koolitus „Efektiivsus igapäevajuhtimises“. Vaata lähemalt SIIT!

3. Intellekti, loovuse ja oskuste raiskamine. See on üldine tööjaotuse ja vastutuse küsimus. Mõelge, kas teil on tööl asju, mida juht ei peaks tegelikult otsustama, vaid töötajad võiksid ise selle vastutuse võtta. Sageli delegeeritakse vastutust üles, sest mõni töötaja ei julge vastutada ja koormab pigem juhti, et olla kindel. Nii juhtubki, et ülemus on kaasatud otsusesse, millist toonerit printerisse tellida ja tema enda ülesanded jäävad ootele.

4. Vead ja negatiivsed otsused. Märkimisväärne osa meie ajast kulub vigadele ja nende kontrollimisele, esikohal on valede pakkumiste koostamine ja negatiivsete otsuste tegemine. Negatiivse otsuse puhul on tehtud suur eeltöö, kogutud materjale, vahetatud infot ja investeeritud palju aega. Tegelikult tuleks teha mingisugune eelotsus, kas minna selle tegevusega süvitsi edasi, enne kui investeerida sinna hulgaliselt aega.

5. Priiskav ajaplaneerimine. Töö tegemiseks kulub meil selleks eraldatud aeg, mis tähendab, et kui me broneerisime koosoleku jaoks terve tunni, siis me ka räägime selle aja täis. Äkki saaks selle sama koosoleku teha 30–45 minutiga? Staatilised koosolekud, nagu igaesmaspäevane müügikoosolek raiskavad sageli aega. Seal on alati kohal samad inimesed, kuigi igakord ei arutata kõiki puudutavaid teemasid. Kui koosolekul on kaheksa inimest ja see kestab terve tunni, kulub kaheksa tundi väärtuslikku tööaega. Võib-olla peaks selle päeva teema olema ette teada, et need, keda see ei puuduta, saaksid jätta selle päeva vahele ja kasutada seda tundi mõne olulisema ülesande jaoks.

6. Ületootmine. Jah, ka kontoris on võimalik üle toota. Mõelge läbi, kas kõik aruanded, mida teil tehakse, on vajalikud või on mõni, mida tegelikult ei olekski vaja. Kas kõik e-maili saajad ikka puutuvad asjasse või saadetakse vahel koopia kolleegile, kes tegelikult selle infoga midagi teha ei saa ja e-mail lihtsalt koormab teda. Olulisel kohal on tööülesannete jaotus. Sageli tehakse kiiremini ära meeldivad asjad ja keerukamaid ülesandeid lükatakse edasi kuni tekib pudelikael. Kas tegid täna midagi sellist, milleks tegelikult veel vajadust ei olnud ja lükkasid raskema ülesande jälle tähtajale lähemale?