Restoranitest: väike ja tubli Anno

Tallinna sadama D-terminali lähistel asuv Anno on end sisse seadnud samas ilusas väikeses paekivimajas, kus aastakümne alguses tegutses Neh, Muhumaal Pädaste mõisas asuva restorani Alexander talvine sõsar.

Suur osa söögisaalist on kaunis ja hubane ning ka üldine atmosfäär väärib kiitust. Foto: Raul Mee

Ainult et aastal 2010. aastal, kui Neh uksed avas, oli hoone ümbrus veel üpriski­ linlik. Praegu laiub sealkandis ehitustanner – on alustatud Reidi tee rajamist. ­Tsiviliseeritud südalinnast pole sinna ­palju maad, aga praeguse lume ja lörtsiga ei soovita seda jalutuskäiku kellelgi ­ette võtta. Kui muidu veel aru ei saa, et Tallinn on autode, mitte jalakäijate linn, siis pärast seda, kui olete korra üritanud Annosse “jalutada”, pole selles enam mingit kahtlust.