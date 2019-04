Restoranitest: pesueht itaallane

Suurem osa meie Itaalia köögiga söögikohtadest on restoranid, mis mängivad Itaaliat. Da Rocco on aga eht itaallane, kus lõunamaist lõbu ja lusti ning muidugi ka ehtsaid Itaalia maitseid.

Da Rocco töötajad suhtlesid omavahel itaalia keeles, mis koos romantiliste lauludega lõi autentse tausta. Foto: Raul Mee

Lõbu ja lust ei tähenda, et tegemist poleks tõsiselt võetava söögikohaga. Vastupidi, kõik oli suurepärane. Ainult restoran näib toimivat justkui möödaminnes, siis kui tegijatel jätkub aega ja tahtmist. Silt uksel lubab, et uksed tehakse lahti pool üks ja ollakse avatud hilise õhtuni. Nii see aga ei olnud ja esimesel korral läksime näljastena minema.