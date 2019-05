Restoranitest: Pelm nagu pelmeen

Tallinna uhiuue kaubanduskeskuse T1 Mall söögikohtade kogum kannab nime Taste of Tallinn ehk TOT. Kogumisse kuulub 32 söögikohta, nendega tutvumist alustasin neljanda korruse restoranist Pelm.

Restoran Pelm on üks T1 Malli söögikohtadest. Restorani mõnus asukoht paneb unustama, et tegu on kaubanduskeskusega. Foto: Raul Mee

Suurem osa söögikohtadest asubki neljandal korrusel. Pelm jääb tagumisse nurka, vaatega linnale, nii et mõnevõrra rahulikum koht, mis pani peaaegu unustama, et tegemist on kaubanduskeskusega. Pelmiga samas reas on veel viis-kuus söögikohta, mida ühendab suur ja avar klaasgalerii või veranda. Muljet avaldavad nii galerii kui ka vaated ning ainuüksi nende pärast tasub Malli sööma minna. Väliterrassid olid veel asustamata, kuid küllap saavad ka need rahvast täis. Galeriis oli soe, liigagi soe: kuna päiksevarje ei olnud, paistis päike otse silma ja temperatuur tõusis heaolu ülemisele piirile.