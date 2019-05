Kahekohaline ühiselamutuba. Foto: MTÜ Tartu üliõpilasküla

Kas ülikooli ajaks on tark eluase üürida või osta?

Kui vähegi hammas peale hakkab, tasub tudengil korter osta, sest nii ei lenda raha tühja, ning mis peamine – see on investeering tulevikku.

Raehaus Kinnisvara partner Mihkel Oiderma räägib, et kinnisvara hinnatrend on ikka veel tõusev ning korterite hinnad on kahes suurimas ülikoolilinnas – Tallinnas ja Tartus – tänini suhteliselt madalad. “Kui on võimekus olemas korter osta, siis see on igati mõistlik tegu, sest kinnisvarahinnad tõusevad,” rääkis Oiderma ja lisas, et ka laenuintressid on suhteliselt madalad. “Laenumakse on võrreldav üürisummaga ja sel juhul tuleb see raha kolme-nelja või viie aasta jooksul sinu enda taskusse, mitte kellegi teise.”

Korter kui tulus investeering

Korteri ost sissemakse kujul võib olla ka praktiline kink vanematelt noorele. Näiteks saab noor eluaseme ülikooli lõpetamisel kas välja üürida või kallimalt maha müüa. Kui tegu on mitmetoalise korteriga, saab tulevane tudeng eluaseme kohe tulu panna teenima, näiteks üürida välja ühe toa mõnele kaasüliõpilasele või pakkuda Air­bnb-s majutusteenust.

Oiderma soovitab esimese korteri ostul mõelda ka nn mägede korteri peale, sest nende korterite seisukord on hoolimata üldsuse arvamusest väga hea ning nende väärtus ei kahane nii ruttu kui uusarenduste puhul. “Ta ei lähe viie aastaga vanemaks. Küll aga muutub nii mõnigi uuem objekt üsna kiiresti vanaks,” lausus kinnisvaraekspert. “Tegelikult on ka üüri mõttes mägede korteri tulusus suurem kui täiesti uues majas. Uue maja korteri eest ei saa topeltrohkem üüri, küll aga maksab see topeltrohkem. Üüri tulusus on mägedes täiesti okei ja korralik.”

Oiderma sõnul on tehtud enamikus mägede korteris tänapäevane remont ning vee ja kanalisatsiooni parendused. “Eks ta jääb ikkagi uusarendusele alla, aga ta ei ole kehvem kui nii mõnedki 10+ uusarendused, mis said tehtud nii, kuidas jumal juhatas,” leidis ta.

Niisamuti on Mustamäel ja Lasnamäel väga hea infrastruktuur ning tänapäeval leiab sealt rohkem elu kui kõrgelt hinnatud kesklinnast. “Seal on spordisaalid, poed, kinod, pargid – kõik on rohkem käe-jala juures.”

Mis kulutustega peab korteri ostu puhul arvestama?

Kõigepealt soovitab Oiderma korteri ostmisel selgeks teha selle olukord. “Tee taustakontroll, küsi maakleri käest, mis seisus on korteriühistu, kas seal on laenusid, sest varjatud kulusid võib olla palju,” rääkis ta ja lisas, et vastasel juhul võib kerkida igakuine makse suuremaks ja mõistlikum on üürida.

Igal juhul on kinnisvaraeksperdi sõnul mõistlik vaadata kinnisvara, mis ei nõua lähitulevikus liiga suuri kulutusi.

“Kui majas on remont tehtud, trepikoda remonditud, küttesüsteem vahetatud, investeeringud on teada ja nendega seotud igakuised maksed samuti, siis see on palju parem ost kui mõni räämas ja näiliselt odav objekt,” ütles Oiderma. Pole ju sugugi meeldiv hakata õppimise kõrvalt katust parandama või torusid vahetama. Kulud, mis pole varjatud, on kommunaalid, pangalaen ja kindlustus.

Kui korter üürida, siis kamba peale

Kui rahalist võimekust ei ole, ei tasu ka iga hinna eest üritada korterit omada. Kahtlemata on kõige soodsam leida kamba peale korter ja kulud omavahel ära jagada. See võib tulla soodsamgi kui ühikakoht.

“Ei ole mõtet endalt seitset nahka koorida või ribadeks pingutada, et koguda raha sissemaksuks ning samas jätta ülejäänud elu elamata,” leidis Oiderma ja lisas, et selle tõttu võib kannatada ka õppimine. Pigem ei tasu ka üürimist karta, tuleb lihtsalt leida võimalikult mõistlik ja soodne üürikodu.

Maie Pavljuk, MTÜ Tartu Üliõpilasküla kliendihaldur Ühiselamukohtadele on jätkuvalt konkurents Tartu Üliõpilaskülas on kohti kokku 3200, lisaks 100 kohta Viljandis. Õppeaasta alguses on eelisõigus Tartu ülikooli tudengitel, kuid õppeaasta jooksul saavad ka teiste ülikoolide tudengid endale kohta taotleda. Üritame võimalikult palju vabu kohti jätta ka Tartu ülikooli esmakursuslastele. Sellel aastal läheb Tartu ülikooli esmakursuslaste jaoks üliõpilaselamus toa taotlemine lahti 18. juulil. Sellest varem saavad taotleda vaid eritingimustel ülikooli vastuvõetud. Väga palju taotlejaid ukse taha ei jää, aga väike konkurents on ikkagi olemas. On ka neid, kes tahavad maksta topelt, et saaks omaette toas olla, samas me seda võimalust alates järgmisest õppeaastast esmakursuslastele enam ei paku. Juhul kui kaks inimest taotlevad koos ja märgivad selle ankeedis ära, siis igal võimalusel üritame üliõpilase soove arvestada. Ühiselamus elamise plussideks on kindlasti hind ja tugi. Aasta keskmine hind renoveeritud elamus ühe koha eest jagatud toas tuleb umbes 110 eurot kuus koos kommunaalidega. Kui midagi on ummistunud või kraan tilgub, siis meie poolt on tugi olemas ja elanik ei pea ise midagi tegema. Ühiselamuelu ei sobi sellistele tudengitele, kes ei ole väga sotsiaalsed.