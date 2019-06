10 000 sammu päevas konkurentsis püsimiseks

Tänavu juba teist aastat joosti Playtechi Tartu kontoris Eesti Vabariigi aastapäeva auks heategevuslikku kontorimaratoni, mille 42,2-kilomeetrisel distantsil tuli läbida 505 korrust tõuse ja sama palju laskumisi ning 21 210 trepiastet. Foto: Sirle Seilenthal

Kas teadsid, et leidub ettevõtteid, kus töötajad käivad ettevõtte konkurentsis püsimiseks iga päev läbikaudu 10 000 sammu? Või kus mittesuitsetajatest töötajad saavad iga kuu 40 eurot palgale lisa? Pole ka ime – aktiivse ja sportliku eluviisiga töötajad on ettevõtte põhiline arengu- ja kasvumootor.

Kolmandat aastat järjest Vastutustundliku Ettevõtluse kuldmärgisega tunnustatud Ericssoni personalijuht Katri Kuuse räägib, et iga toetava ja atraktiivse tööandja kohus on tagada oma töötajate heaolu ning propageerida tervislikku ja aktiivset eluviisi. „Oleme rõõmsad, et meie inimesed on aktiivsed ja motiveeritud kaasa lööma majasisestes trennides, üritustel ja loengutel,“ lausub ta.