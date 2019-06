Restoranitest: Ragú või Raguu?

Ühe u-ga Ragu on kahtlemata hõrgum kui kahe u-ga Raguu. Eriti kui see üksik u on veel kriipsuga nagu Liivalaia tänava Ragú. Kui söögikoht võtab nimeks Raguu asemel Ragú, võib arvata, et ambitsioone jätkub enamaks kui kapsasupiks-karbonaadiks.

Nagu väiksematel söögikohtadel kombeks, on ka Ragú hübriid ehk kohvik-resto. Foto: Raul Mee

Nagu väiksematel söögikohtadel kombeks, on ka Ragú hübriid ehk kohvik-resto. Mulle tundub, et restoks on hakanud end nimetama restoranid, mis justkui ei julge päris täit restorani nime kanda. Et natuke nagu on restoran, aga natuke ei ole ka. Avatakse see kohvik-resto juba hommikul kell kaheksa, nii et hommikupoolikuti on tegemist kahtlemata kohvikuga. Õhtul pannakse kinni aga ka juba kell kaheksa, nii et taas pigem kohvik kui restoran, mis sel ajal mõnikord alles alustavad. Kõige restolikum, isegi restoranilikum on Ragú lõunasel ajal.