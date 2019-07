Restoranitest: külagurmee Käsmu moodi

Külarestoran toob kujutlusse burgeri, friikartulid ja parimal juhul kohalikust kapsast tehtud supi. Käsmus pakutakse aga bisque’i ja külmsuitsulõhet juustukoogiga.

Käsmu Kasperviki restorani julge menüü eest vastutavad kaks tuntud peakokka. Foto: Raul Mee

Käsmu on ju ikkagi ainult küla, mis sest, et üks Eesti esinduslikumaid suvituskohti ja ka üks väheseid külasid, kus püsielanike arv on kasvamas. Ja nüüd siis restoran, kus menüü on ühtaegu stiilne ja mereäärne ja kus jahutuseks saab rüübata klaasikese – ei, mitte seda tüütut prosecco’t, vaid tõsiseltvõetavat cava’t!