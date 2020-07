Restoranitest: kodanikualgatuse restoran

Külarahvas tegi lagunenud hoone ühisel jõul korda ja nüüd on seal populaarne söögikoht. Foto: Raul Mee

Vidrike Külamaja restoranil läheb kolmas hooaeg. Lagunenud hoone on külarahva ühisel jõul tehtud korda, head toitu ja Itaaliat armastavate inimeste eestvõttel pakutakse itaaliapäraseid roogasid.

Menüüd valitsevad pitsa ja pasta, on ka mõni salat, eel- ja pearoog. Joogikaart pakub põhiliselt Itaalia ja kohalikke veine ning lähikonna õlut ja siidrit. Kohalik vein on Vidrikel lausa hüperkohalik – vaid mõne kilomeetri kaugusel asub Murimäe veinitalu, kus tehakse veini nii oma viinamäe viinamarjadest kui õuntest ja muust traditsioonilisest kraamist. Klaas aroonia-mustasõstraveini on küll kolmandiku võrra kallim kui Soave Classico, kuid mis parata, veinivalmistamise tingimused on Eestis märksa viletsamad kui Itaalias ja toetused sellele põllumajandusharule olematud.