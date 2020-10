Restoranitest: Uue Maailma hübriid

Uue Maailma restoran Tsunft kujutab endast kahe ammuse tegija liitu Foto: Raul Mee

Tsunft on Uue Maailma hübriid – ühekorraga pagariäri, deli-kauplus, vinoteek, kohvik, lõunarestoran ja nädala teisel poolel ka õhturestoran.

Uus Maailm on natuke nagu Kalamaja, ainult söögikohti on seal vähem. Kaua aega­ ainult kaks neid oligi – Pärnu maanteel Korea Gotsu, Koidu tänaval aga kohalike restoranide esiisa Kohalik. Hiljuti lisandus neile Tsunft, mis kujutab endast kahe ammuse tegija liitu: üks osa Tsunftist on Kotzebue Bakery, teine Brillare vinoteek-delikatessiäri, mis varem asus vanalinnas.