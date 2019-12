Regulatiivne tsunami tõi panka 40 000 lehekülge juhendeid

Baltikumis tegutseva Luminor grupi juht Erkki Raasuke. Foto: Andres Haabu

Luminor grupi juhi Erkki Raasukese sõnul on pangandust eelmise majanduskriisi järel tabanud ülereguleerimine ja näiteks nende pangas on umbes 40 000 lehekülje jagu erinevaid dokumente, millest juhinduda ja mida keegi peab hoomama.

„Üks asi, mida avalikus debatis pole palju olnud, on eelmise majanduskriisi järgne regulatiivne tsunami. Selle viimased suured lained on alles praegu randa jõudmas,“ rääkis ta pärast eilset pangajuhtide ümarlauda intervjuus Äripäevale. Raasuke nentis, et ülereguleerimise pendel on panganduses üpris kaugele liikunud.