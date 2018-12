Kui laenukontor lõpetab ühisrahastuses tegutsemise

Kui ettevõte soovib börsile saada või sealt lahkuda, tuleb näha kõvasti vaeva ja täita korralik kogus pabereid ja aruandlust. Jälgisin hoolega Olympicu börsilt lahkumise saagat, mis demonstreeris selgelt, kui keeruline ja vahest isegi ebameeldiv selline protsess võib olla. Ühisrahastuses võib ettevõte kaduda üleöö.

Ühisrahastuse häda on informatsiooni puudus. Sain alles mitu kuud hiljem teada, et laenupakkujad on portaalist kadunud. Foto: Olga Sergeeva, Panthermedia/Scanpix