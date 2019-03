Investor Toomase investeeringute TOP

Investorile pole oma minevikutehingute analüüsist midagi paremat – teoorias võime kõik tugevad olla, aga kui must valgel on näiteks kirjas, et olen järjest kallilt ostnud ja odavalt müünud, tuleb midagi ette võtta.

Investor Toomas heitis pilgu oma ajaloolistele tehingutele. Foto: Anti Veermaa

Üldjoontes võin oma portfelli arenguga peaaegu rahule jääda, kui vaid keskmise aastase tootlusnumbri 9,5 pealt soovitud 12 protsendile saaksin. Kuid nüüd võtsin ette ajaloolised tehingud ja arvutasin välja, mis oleks minu portfellist saanud siis, kui ma poleks iialgi ühtegi aktsiat portfellist ära müünud. Kui ma alguses arvasin, et kaalukauss on hoidmise poole kaldu, siis oma portfelli näitel selgub, et õigel ajal müümine annab portfellile suurema kasu kui hambad ristis hoidmine.