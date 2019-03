Aeg spekuleerida!

Piltlikult öeldes nihverdasin end Swedbanki aktsionäride koosolekule sisse ja väljusin sealt ostuorderiga. Nüüd küsivad paljud – oled hulluks läinud? Kohe räägin.

Swedbanki aktsionäride koosolek. Toomas liitus aktsionäride ridadega. Foto: Liis Treimann

Swedbanki on ostuideena viimastel nädalatel välja pakkunud paljud. Mina olen sellest eelmale hoidnud, nii nagu ka Danskest, sest uurimine on alles algusjärgus, trahvid-tagajärjed teadmata ehk turult leiab ka lihtsamat ja kergemat tootlust. Alles eile kirjutasin, et 156 Rootsi krooni juures on supp veel kuum ja käsi ei tõuse ostma. Juba täna tuli sõnu süüa! Aktsia on viimase 12 kuu plaanis ligi 30% kukkunud ja mina panin täna lõunal orderi sisse ja sain 400 aktsiat hinnaga 130,05 Rootsi krooni tükk. Sattusin aktsiat ostma ex-dividendi päeval, nii et tänavusest dividendist ja automaatsest 10% tootlusest võin suu puhtaks pühkida.