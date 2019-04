Soovitan Uberit. Oma vihavaenlastele

Kas linnuema toob metsast suure mahlase ussi või väikese mõru mardika, pole vahet – linnupojad on ikka pesa serval, suud pärani, ahnelt üksteise võidu palakesi haaramas, teineteist vaat et üle serva lükates. Täpselt nagu uue IPO ootel kauplejad turgudel.

Uber isesõitvat autot katsetamas. Foto: AFP/Scanpix

Ajal, kui oma veergu kirjutan, ei ole veel teada, millise hinnaga tuleb Uberi IPO. Aga ükskõik milline aktsia hind ka ei tuleks, on üsnagi selge, et see on hind, millel pole ettevõtte väärtusega mingit pistmist.