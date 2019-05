Mis juhtub surnud investori portfelliga?

Kas mäletate hiljutist juhtumit, kus noor Kanada krüptomiljonär Gerald Cotten 30aastaselt ootamatult suri ja esialgsete teadete kohaselt ei pääsenud tema pärijad ligi üle 100miljoni väärtuses krüptoraha portfellile, kuna ei leitud üles parooli. Selline olukord võib ka igal Eesti investoril juhtuda, kes ühisrahastuse jm kontode paroole oma lähedastele teatanud pole.

Kas pärijad teavad, kus asub lahunu vara ja kuidas sellele ligi pääseb? Foto: EPA

Cotteni juhtumis selgus hiljem, et krüptokontod olid mehel juba kaheksa kuud enne surma tühjaks tehtud, aga sellise kurioosse olukorra tekkimine pani mind mõtlema, et surm ei hüüa tulles ja investorid peaksid midagi ette võtma, et abikaasa ja lapsed nende mammonale ligi pääseksid. Lõpuks ei kasvata me oma investeeringuid hoolega ju selleks, et raha kuskile IT-pilvedesse vedelema jätta, vaid selleks, et endale ja oma kallitele head äraelamist võimaldada.