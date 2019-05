Sadamast sain häid uudiseid ja põneva tutvuse

Kui ma eelmisel aastal börsile tulnud Tallinna Sadama ajaloo esimesele aktsionäride koosolekule jõudsin, ei osanud ma arvatagi, et saan tuttavaks ühe põneva isikuga, kes investeerib alates Eesti taasiseseisvumisest ja et meil on koguni üks ühine tuttav – psühhiaater, raamatute autor ja päevakaupleja Alexander Elder.

Küsisin, kas Helje Aarsalu on ka minust kuulnud. Kuidas siis muidu, itsitas ta rahulolevalt. Investeerimisega tegeleva ja ennast majandusega kursis hoidva inimesena on ta minu blogi vahel lugenud. Foto: Andras Kralla

Kultuurikatlasse sisse astudes märkasin üht äärmiselt stiilset ligi 80aastast daami mahla joomas, küpsist mugimas ning terava pilguga ümbrust seiramas. Astusin ligi ja uurisin, kuidas tema investeeringutel läinud on. Investor, neuroloog dr Helje Aarsalu, kes praegu pensionipõlve veedab, tegi minu südame rõõmsaks, öeldes, et on investeerinud börsil juba mitukümmend aastat ehk alates taasiseseisvumise ajast. Tema vanaisa olla talle juba 4-5aastase plikatirtsuna aktsiate olemuse seitsme kalamehe ja paadi näitel ära selgitanud ja tänu pikaajalisele investeerimisele ei pea Aarsalu sõltuma pensionist, vaid saab rahus oma investeeringute tuludest elada.