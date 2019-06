Jälle võlakirjad!

Pärast seda, kui nädala alguses nägin, millistel tingimustel pakub oma võlakirju müügiks riik, muutusid LHV pakutavad õige ahvatlevaks. Mõned eurod on mu kontol alles, nii et asusin prospekti lappama.

LHV kontor Tallinnas. Investor Toomas kaalub, kas võtta portfelli kolmandad LHV võlakirjad. Foto: Liis Treimann

Mida siis LHV Grupp pakub? Investor saab 6protsendise võlakirja hinnaga 1000 eurot tükk. Ametlikult on võlakiri kehtiv 10 aastat, aga reaalsuses on LHV ise igal pool mõista andnud, et püütakse ikka jõudumööda hiljemalt 5 aasta möödudes need tagasi osta. Märkimine on juba alanud ja kestab kuni 21. juunini.