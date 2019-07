Appi! Lambad saavad laenu

Kuidas on olla finantsharimatu luuser, kes üüratu intressiga tagatiseta laene võtab ja oma rahaga investoreid ja platvormipidajaid nuumab? Proovisin omal nahal järele.

Foto: Eiko Kink

Hea finantskäitumise üks alustalasid on hoiduda kõrge intressiga laenudest ja tarbimiseks laene üldse mitte võtta. Üks varaklasse investorite jaoks on aga raha välja laenamine ja laenuintressilt teenimine. Investori poolel olla on muidugi puhas ja kuiv tunne, sest raha tiksub, isegi kui osa laene on punases. Kuid isegi investor peaks vältima sellist laadi tulu teenimist, kus kellelegi on õnnestunud liiga kõrge intress poolvarjamisi pähe määrida.