Saan süüdistada vaid iseennast

Esimene tulemuste hooaja nädal hakkab juba läbi saama ja juba kratsin kukalt.

Danske panga kontor Eestis, mille finantsinspektsioon kinni pani. Investor Toomas ootab suurelt Taani omanikult paranemismärke. Foto: Andras Kralla

Kõige suurem rõõm olevat kahjurõõm ja seepärast hõõrusin käsi, kui ööl vastu neljapäeva Netflixi aktsia langema hakkas. Ma olen siin mitu korda ennast mitteostmise pärast kirunud ja on ainult üks asi, mis on parem sellest, kui su aktsia portfellis tõuseb – see, kui aktsia, mida sa ei ostnud, turul julmalt langeb. Aga ilma naljata – vaatasin Netflixi ja kui nüüd maksvate klientide numbrid välja arvata, siis ei olnud tal ju midagi häda – käive +26%, kasum suurem, kui arvatud. Võib-olla teebki Netflix natuke Apple´it – kliente on vähem, aga see-eest väänatakse neist rohkem raha välja. Ning kui sul on ikka 152 miljonit maksvat klienti, siis seal tuleb ikka kõikumisi ette.