Kas suurtehingu tõttu tasub rõõmustada?

Sain korraks rõõmustada, kui mu patuaktsia Altria läinud nädalal üle 11% rallis. Hind tuli aga kiiresti alla tagasi, kuna selle lendu viinud uudis, et Altria enam kui kümne aasta eest lahku löödud Philip Morrisega uuesti ühinemist arutab, tahab seedimist.

Ostsin selle aktsia oma portfelli läinud aastal, et hakata vaikselt valmistuma aegadeks, mil majandusel enam nii hästi ei lähe. Aktsia tundus kriisikindlam – mõnudest nii lihtsalt ei loobu. Praeguse hinnatasemega võrreldes ostsin muidugi kallilt. Dividendipoliitikaga olen aga rahul – tubakatööstuse tõusudest ja mõõnadest hoolimata on Altria pool sajandit järjest igal aastal dividendi suurendanud. Praegusel hinnatasemel on dividenditootlus üle 7%.