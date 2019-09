Kriisivastane aktsia kipub ise kriisi vajuma

Kui veel septembri alguses olin lootusrikas, et minu portfelli üha suuremasse miinusesse kiskuval ettevõttel hakkab jälle hästi minema, siis kolmapäevased uudised tekitasid hoopis murepilvi juurde.

Altria planeeritud võimas e-sigaretiturule laienemine on saanud suure hoobi. Foto: Arvo Meeks, Valgamaalane/Scanpix

Kui kaks tubakatootjat Philip Morris ja Altria kolmapäeval teatasid, et nende taasühinemisläbirääkimised luhtusid ning Philip Morrise aktsia hind 5 protsenti tõusis ja Altrial veidi langes, pani see mind uurima, millised ikkagi on Altria tulevikuperspektiivid ja kas langus võiks jälle tõusule pöörduda. Oleksid need kaks tubakahiiglast ühinenud, saanuks ettevõtte turuväärtuseks rohkem kui 200 miljardit dollarit ja domineerinuks kiirelt kasvaval elektrooniliste sigarettide turul. Ühtlasi aidanuks ühinemine hajutada sigarettide müügimahu vähenemisest tulenevaid murepilvi mõlema ettevõtte kohal.