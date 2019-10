Võtaks surmaaktsiat, aga raha pole!

Sain lugejalt küsimuse, kas mul pole plaanis veel rohkem tubakafirmasid osta. Üks kriisiaktsia mul juba on – miks mitte rohkem?

Selle jutu peale võtsin kohe Excelid-uudised lahti ja alustuseks tuli tõdeda, et kolmest suurimast tubakatootjast oli minu Altria tänavu kõige nõrgem lüli. Samal ajal kui British American Tobacco tõusis vähe ja Philip Morrise aktsia palju, pööras Altria ilusti miinusesse. Ei meeldinud investoritele e-sigarette tabanud surmajuhtumite skandaal. Meenutame, see oli Altria, kes tegi 13 miljardi dollarilise investeeringu e-sigaretitootjasse Juul. Aeg näitab, kas Altria sealt ka midagi tagasi saab, USA on võtnud suuna pigem regulatsioonide karmistamisele.