Lisandunud tuhanded toovad sära silma

Oma portfelli eelmise kuu seisu revideerima asudes lõi minu silm särama. Põhjust rõõmustamiseks on päris mitu, sest oma rikkust kasvatasin oktoobris jõudsasti. Tõsi, ka seekord pole head ilma halvata.

Toomase portfelli lisandus mitmeid tuhandeid, mis võtab silma särama. Foto: Äripäev

Kõigepealt tekitas minus suurt rõõmu, et aastane tootluseesmärk 12 protsenti on enam kui käeulatuses. Oktoobri lõpu seisuga on minu portfelli väärtus 330 465,67 eurot ning see teeb 10 kuu tootluseks 10,53 protsenti. Ka kuine kasv on rahulolu pakkuv – sain oktoobris 8023,5 euro võrra rikkamaks ehk minu portfell kasvas 31 päevaga 2,49 protsenti.