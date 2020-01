Sellisel aastal on 50 000 eurotki vähevõitu

Kuigi mullu kerkis minu portfelli väärtus eurodes rohkem kui kunagi varem ning ka aastatootluse üle oleks justkui patt kurta, ma aastat kokku võttes siiski rõõmust lakke ei hüppa.

Oktoobris tähistas Toomas portfelli rekordit tordiga. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Põhjuseid on kaks. Ühest küljest on eeskätt keskpankade rahapoliitika, aga ka pisut leevenenud kaubanduspingete toel tõstnud vesi kõiki paate ning sellisel pulliturul portfelli tõusu üksnes iseenda ettenägelikkuse arvele kirjutada ei saa. Natuke teeb tuska tõik, et minu paati tõstis see tõusuvesi märkimisväärselt vähem kui minu peamisi võrdlusindekseid: USA suurettevõtete S&P 500 indeksit ning Euroopa suuri ja keskmise suurusega ettevõtteid koondavat STOXX Europe 600 indeksit.