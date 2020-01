Kui kaua tankerifirmade muusika mängib?

Uuele laevakütusele üleminek ja USA sanktsioonid on toonud peo tankerifirmade aktsionäride tänavale, aga kui kauaks?

Foto: imago images/Scanpix

Mulle kirjutas väikeinvestor Tanel, kel on kolmandik portfellist investeeritud nafta- ja gaasitankeritesse ning kes on seetõttu saanud osa mullusügisesest muljetavaldavast aktsiahindade tõusust. Mõne reederi aktsia, näiteks Teekay oma, on kallinenud koguni kolm korda.