Tõin Lätist 1100 eurot koju!

Möödunud aasta oli esimene täispikk tegutsemisaasta Mintoses ja võin öelda, et risk tasus võtmist, sest numbreid kokku lüües vaatas vastu 1127eurone kasum!

Käesoleval aastal on mul Mintoses kasum juba jõudnud tsipa kasvada, loodetavasti kasv jätkub. Foto: Ekraanitõmmis

Kas ma oleksin oodanud sellist kasumit? Tegelikult küll. Minu pikaajaline salaplaan nägi ette, et vähemalt 10 000 eurot peaks Mintoses tiirlema ning see salasoov täitus juuniks. Detsembris panin veel veidi juurde ja praeguseks olen oma sissemaksete summa viinud 12 000 euroni. Kui investeeringutelt teenin 10% tootlust, siis peaks aastane tulu olema 1200 eurot ehk umbestäpselt see, mida tegelikult ka teenisin. Vahe on vaid selles, et 1200 euro saamiseks pidanuks 1. jaanuari seisuga olema juba 12 000 eurot investeeritud, kuid minul võttis sellise summa portaali viimine aega.