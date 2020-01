Maksukirves lõi hinge kinni

Tasude alandamiseks pole mul jätkuvalt hea varianti. Foto: Anti Veermaa

Heitsin pilgu peale aasta jooksul makstud teenustasudele ja maksudele. Tõtt-öelda kippus nutt peale!

Esmapilgul on summad küll kogu portfelli võrdluses väikesed, kuid siinkohal pean endale meelde tuletama, et sama raha oleks võinud hoopiski uutes investeeringutes tootlust koguda või portfelli volatiilsust vähendada. Lisaks, mida suuremaks kasvab konto, seda suuremad on kulud kokku. Seega, miks mitte proovida neid väiksemaks saada?