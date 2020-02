Paar ettevõtet nullisid tootluse ära

Tubakatootja Altria ning Facebooki tulemuste järgne aktsiate langus on tõusjate tootluse pea kustutanud. Foto: AP/Scanpix

Lõin kokku, kui palju on minu portfellis olevad aktsiad pärast tulemuste teatamist kerkinud, ning näen, et mõju portfellile on seni pea olematu. Lootus jääb tulevikule.

Tulemuste hooajal ootan ma oma portfellis kokku 15 ettevõtte kvartalitulemusi. Ligi pooled neist on aruande esitanud ja pooled veel tulevad. Vaatamata edukale jaanuarile, mil mu portfell kasvas 3,5% ja tõi sisse üle 12 000 euro paberil kasumit, näen nüüd, et tulemuste hooaeg mulle nüüd erilist lisa toonud pole. Mõju on hetkel ligikaudu 0,03% portfellist ehk tulemused teatanud ettevõtted on mulle kokku toonud 104 lisaeurot.