53 586 euro kadu sundis järele mõtlema

Suur koroona- ja naftapaanika on viinud minu portfellist 53 000 eurot ja seda vähem kui kolme nädalaga – see sundis minu ajurakud kriisiplaani pidama.

Investor Toomase portfellist haihtus vähem kui kolme nädalaga enam kui 53 000 eurot. Foto: Liis Treimann

Kui veel 20. veebruaril oli minu portfelli väärtus 373 711, 14 eurot, siis täna on minu varanatukesest alles 320 124,4 eurot. See tähendab, et olen veidi vähem kui kolme nädalaga kaotanud 53 586,74 eurot.