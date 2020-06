Ahnusekuradike ahvatleb portfelli mitmekordistama

Tegin läbi arvutused, mis näitasid, kui palju saaksin oma portfelli võimenduslaenuga kasvatada. Foto: Reuters/Scanpix

Kuuldes, et mu sõber rikastub ülisoodsa laenu abil aktsiaid ja fonde kaubeldes, uurisin minagi, kuidas saaksin oma aktsiaportfelli kasvu korralikult kiirendada.

Investor Joonatan Uusväli, kes kaupleb Interactive Brokersis, rabas mind infoga, et IBs on kauplemiskogemusega investoritele kättesaadav ca 1,5% aastase intressiga võimenduslaen nii eurodes kui dollarites. Sellele lisandub küll nn benchmark-intress, mis dollarilaenu puhul on veidi üle nulli, kuid eurode puhul miinuses, mistõttu arvestatakse see nulliks.